Что не так с метро на Виноградарь — выпуск "Наша справа"

Строительство метро до Виноградара в Киеве — больная тема для столицы. Сейчас имеем очередной "сюрприз" на более 300 миллионов гривен для переноса линий электропередач из зоны застройки участка Сырецко-Печерской линии. Соответственно, это масштабные дополнительные расходы из бюджета столицы.

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша справа".

Что не так со строительством метро на Виноградарь

Казалось, что строительство метро на Виноградарь возобновили, на объект зашла новая компания, финансирование есть, осталось дождаться только открытия новых станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые запланированы на следующий год. Но нет, ведь снова появился "сюрприз". На этот раз на более чем 300 млн грн.

Оказалось, что над местом возведения этих станций проходят высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), под которыми запрещено строительство. Поэтому "Киевский метрополитен" объявил тендер на более 320 млн грн, чтобы перенести линии из зоны застройки под землю.

Как известно, работы будет выполнять компания ДТЭК, которая заключила договор с "Киевским метрополитеном" без открытых торгов. Это объясняется тем, что электросети, которые необходимо переместить, принадлежат именно этой компании. Предварительная оплата за услуги составляет более 227 млн грн, а все остальные средства должны провести в течение 10 дней с момента подписания акта принятых работ.

"Хотя проект неоднократно корректировали с 2017 года, проблему с ЛЭП заметили только сейчас. Это вызывает подозрения относительно некомпетентности или халатности ответственных структур", — говорится в расследовании.

Напомним, ранее мы писали, что строительство метро на Виноградарь снова затормозилось. Это связано с переносом линий электропередач.

Также мы сообщали, что подрядчика метро на Виноградарь обязали уплатить еще 78 млн. Речь идет об инфляционных потерях и процентах за пользование бюджетными средствами.