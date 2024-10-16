Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що на лівобережжі Куп'янщини уся лінія фронту перебуває під постійними атаками з боку російських загарбників. Ворог намагається прорватися до річки Оскіл.

Про це Канашевич повідомив у середу, 16 жовтня.

Ворог не припиняє атаки

За словами очільника МВА, учора були обстріляні КАБами села вздовж річки Оскіл на лівому березі: Кругляківка, Колісниківка, Глушківка, які входять до Курилівської громади.

Канашевич додав, що саме на ці три населені пункти ворог зосередив свої основні атакувальні дії, намагаючись прорватися до річки Оскіл. Ситуація контрольована, але лишається складною.

Схожа ситуація і поблизу Синьківки, де загарбники намагаються просунутись у напрямку Петропавлівки.

Раніше ми повідомляли, що на Куп’янському напрямку російські загарбники продовжують наступати, але українські воїни тримають фронт.

Українські військові продовжують ліквідацію окупантів на Харківському напрямку.