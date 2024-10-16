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Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

16 октября 2024 г. 17:41

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

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17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что на левобережье Купянщины вся линия фронта находится под постоянными атаками со стороны российских захватчиков. Враг пытается прорваться к реке Оскол.

Об этом Канашевич сообщил в среду, 16 октября.

Враг не прекращает атаку

По словам главы МВА, вчера были обстреляны КАБами села вдоль реки Оскол на левом берегу: Кругляковка, Колесниковка, Глушковка, входящие в Куриловскую общину.

Канашевич добавил, что именно на эти три населенных пункта враг сосредоточил свои основные атакующие действия, пытаясь прорваться к реке Оскол. Ситуация контролируется, но остается сложной.

Похожая ситуация и вблизи Синьковки, где захватчики пытаются продвинуться в направлении Петропавловки.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт.

Украинские военные продолжают ликвидацию оккупантов на Харьковском направлении.

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18:11 В России расстреляли вернувшегося с войны против Украины офицера ГРУ

18:10 В Харькове раздался взрыв

18:04 Синоптики предупредили о заморозках в Киеве и области — прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 Украину нельзя ограничивать в использовании западного оружия — глава МИД Эстонии

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17:41 Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Text

17:23 Ким объяснил, при каком условии украинцы пойдут защищать страну

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

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08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом