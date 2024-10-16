Глава Купянской МВА сообщил о непрекращающемся наступлении россиян

Глава Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что на левобережье Купянщины вся линия фронта находится под постоянными атаками со стороны российских захватчиков. Враг пытается прорваться к реке Оскол.

Об этом Канашевич сообщил в среду, 16 октября.

Враг не прекращает атаку

По словам главы МВА, вчера были обстреляны КАБами села вдоль реки Оскол на левом берегу: Кругляковка, Колесниковка, Глушковка, входящие в Куриловскую общину.

Канашевич добавил, что именно на эти три населенных пункта враг сосредоточил свои основные атакующие действия, пытаясь прорваться к реке Оскол. Ситуация контролируется, но остается сложной.

Похожая ситуация и вблизи Синьковки, где захватчики пытаются продвинуться в направлении Петропавловки.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт.

Украинские военные продолжают ликвидацию оккупантов на Харьковском направлении.