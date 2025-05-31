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Бабуся з Харкова, якій Росія знищила дім, звернулася до Путіна

Бабуся з Харкова, якій Росія знищила дім, звернулася до Путіна

31 травня 2025 р. 18:40

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Російські окупанти у суботу, 31 травня, атакували Харківську область. Бабуся, якій загарбники знищили дім, звернулася до диктатора Росії Володимира Путіна.

Своє звернення 92-річна бабуся сказала в коментарі Новини.LIVE.

Звернення до Путіна після обстрілу Харківщини

Бабуся пережила Другу світову війну, а сьогодні окупанти зруйнували її будинок.

"Хоч мені вже й 90 років і в мене розбита й хата і все. Дорогий Путін, щоб тебе сира земля не прийняла. Я буду щодня і Україна буде молитися, щоб тебе, як кажуть, зарили і на тій ракеті, що ти пускаєш, тебе пустили", — зазначила вона.

Нагадаємо, 31 травня російські окупанти атакували селище Безлюдівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування.

Крім того, загарбники вдарили по м. Куп’янськ та с. Вовчанські Хутори. Окупанти вбили 63-річну жінку.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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