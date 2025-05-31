Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину arrow
Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

31 мая 2025 г. 18:40

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

30 мая 2025
Text

Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Text

ЕС хочет быстрее интегрировать Украину - эфир Ранок.LIVE

29 мая 2025
Text

Эрдоган готов принять переговоры Украины и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Taurus от Германии и ситуация на Сумщине — эфир День.LIVE

Text

Украина будет иметь дальнобойные ракеты — эфир Ранок.LIVE

28 мая 2025
Text

Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

Text

18:40 Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

30 мая 2025
Text

20:30 Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

18:03 Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

17:50 Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Российские оккупанты в субботу, 31 мая, атаковали Харьковскую область. Бабушка, которой захватчики уничтожили дом, обратилась к диктатору России Владимиру Путину.

Свое обращение 92-летняя бабушка сказала в комментарии Новини.LIVE.

Обращение к Путину после обстрела Харьковщины

Бабушка пережила Вторую мировую войну, а сегодня оккупанты разрушили ее дом.

"Хоть мне уже и 90 лет и у меня разбита и дом и все. Дорогой Путин, чтобы тебя сырая земля не приняла. Я буду каждый день и Украина будет молиться, чтобы тебя, как говорят, зарыли и на той ракете, что ты пускаешь, тебя пустили", — отметила она.

Напомним, 31 мая российские оккупанты атаковали поселок Безлюдовка на Харьковщине. В результате обстрела зафиксированы разрушения.

Кроме того, захватчики ударили по г. Купянск и с. Волчанские Хутора. Оккупанты убили 63-летнюю женщину.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:57 В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу

18:45 На "Книжном Арсенале" изъяли боеприпасы и оружие — фото

18:45 Украинцев ждут изменения летом 2025 — три главных нововведения

18:43 Цены на продукты в Украине — что и почему подешевеет в июне

Text

18:40 Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:33 Украина после войны — капитализировать безопасность в экономике

18:30 Из Одесчины в Румынию — без какого документа вас развернут

18:21 Россияне высказались о работе дронов Украины — перехват ГУР

18:15 В ВСУ прокомментировали скандалы с участием ТЦК в мае

18:02 В Черкасской области под кожей человека обнаружили гельминта

18:57 В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу

18:45 На "Книжном Арсенале" изъяли боеприпасы и оружие — фото

18:45 Украинцев ждут изменения летом 2025 — три главных нововведения

18:43 Цены на продукты в Украине — что и почему подешевеет в июне

18:33 Украина после войны — капитализировать безопасность в экономике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Из Одесчины в Румынию — без какого документа вас развернут

18:21 Россияне высказались о работе дронов Украины — перехват ГУР

18:15 В ВСУ прокомментировали скандалы с участием ТЦК в мае

18:02 В Черкасской области под кожей человека обнаружили гельминта

17:55 Новый канцлер Германии поддерживает Украину — форум в Одессе

10:22 Отдых во время войны — что планируют одесситы

29 мая

22:32 Фрукты и овощи дешевеют — актуальные цены на одесском рынке

28 мая

19:46 Лето в Одессе 2025 — безопасно ли ехать на отдых к морю

27 мая

22:33 Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

23 мая

19:43 Правила войны изменились — море больше не принадлежит россиянам

22 мая

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

21 мая

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

20 мая

19:44 В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

19 мая

20:21 День основания Одессы — новая дата в истории города

Text

18:40 Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

30 мая
Text

20:30 Трамп и Маск проводят совместную пресс-конференцию — прямой эфир

Text

18:03 Байден вышел с важными заявлениями — прямой эфир

Text

17:50 Украина будет ждать Россию в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE