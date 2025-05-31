Бабушка с Харькова, которой РФ разрушила дом, обратилась к Путину

Российские оккупанты в субботу, 31 мая, атаковали Харьковскую область. Бабушка, которой захватчики уничтожили дом, обратилась к диктатору России Владимиру Путину.

Свое обращение 92-летняя бабушка сказала в комментарии Новини.LIVE.

Обращение к Путину после обстрела Харьковщины

Бабушка пережила Вторую мировую войну, а сегодня оккупанты разрушили ее дом.

"Хоть мне уже и 90 лет и у меня разбита и дом и все. Дорогой Путин, чтобы тебя сырая земля не приняла. Я буду каждый день и Украина будет молиться, чтобы тебя, как говорят, зарыли и на той ракете, что ты пускаешь, тебя пустили", — отметила она.

Напомним, 31 мая российские оккупанты атаковали поселок Безлюдовка на Харьковщине. В результате обстрела зафиксированы разрушения.

Кроме того, захватчики ударили по г. Купянск и с. Волчанские Хутора. Оккупанты убили 63-летнюю женщину.