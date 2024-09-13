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Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

13 вересня 2024 р. 20:25

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

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16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

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16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

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12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

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11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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Ексрадник президента Олег Устенко заявив, що в межах програми Ukraine Facility Україні виділять 18 млрд євро. Проте за його словами, для закриття потреб потрібно близько 40 млрд.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Бюджетний дефіцит в 2025 році

За словами експерта, наступного року Україні може загрожувати серйозні проблеми, оскільки основним джерелом фінансування залишається Європейський Союз. 

"Загальна потреба в перекритті, зокрема, пенсій і всіх інших соціальних витрат складає приблизно 40 млрд за розрахунками прем'єра. Як я вважаю, це близько 45 млрд доларів. Ну от уявіть собі: у вас є 20 млрд доларів, якщо перерахувати євро в долари, а потреба — 45 млрд", — заявив Устенко.

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21:22 У Львові через ремонтні роботи перекриють деякі центральні вулиці

21:14 Суттєве погіршення погоди — яким областям готуватися до злив та холоду цими вихідними

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 У Дніпропетровській області військовий поширював координати ЗСУ — що вирішив суд

21:01 Кабмін затвердив держбюджет на наступний рік — на що підуть кошти

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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