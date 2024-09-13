Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Ексрадник президента Олег Устенко заявив, що в межах програми Ukraine Facility Україні виділять 18 млрд євро. Проте за його словами, для закриття потреб потрібно близько 40 млрд.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Бюджетний дефіцит в 2025 році

За словами експерта, наступного року Україні може загрожувати серйозні проблеми, оскільки основним джерелом фінансування залишається Європейський Союз.

"Загальна потреба в перекритті, зокрема, пенсій і всіх інших соціальних витрат складає приблизно 40 млрд за розрахунками прем'єра. Як я вважаю, це близько 45 млрд доларів. Ну от уявіть собі: у вас є 20 млрд доларів, якщо перерахувати євро в долари, а потреба — 45 млрд", — заявив Устенко.