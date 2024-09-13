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Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

13 сентября 2024 г. 20:25

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Экс-советник президента Олег Устенко заявил, что в рамках программы Ukraine Facility Украине выделят 18 млрд евро. Однако по его словам, для закрытия потребностей нужно около 40 млрд.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Бюджетный дефицит в 2025 году

По словам эксперта, на следующий год Украине может угрожать серьезные проблемы, поскольку основным источником финансирования остается Европейский Союз.

"Общая потребность в перекрытии, в частности, пенсий и всех других социальных расходов составляет примерно 40 млрд по расчетам премьера. Как я считаю, это около 45 млрд долларов. Ну вот представьте себе: у вас есть 20 млрд долларов, если перечислить евро в доллары, а потребность — 45 млрд", — заявил Устенко.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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