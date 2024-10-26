Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів стали критично важливими для українського бізнесу в умовах війни. Щодня бізнесмени і керівники компаній стикаються з труднощами з пошуком персоналу.
Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко в ефірі Вечір.LIVE.
Як вирішити ситуацію
Дерев’янко зазначила, що для покращення ситуації необхідно зробити процес бронювання працівників більш прозорим і передбачуваним.
"Найголовнішою проблемою для бізнесу, окрім війни, є дефіцит кадрів. Серед викликів — непередбачуваність процесу бронювання", — сказала експертка.
Вона закликала уряд не створювати додаткових труднощів для чесного бізнесу, який, незважаючи на всі виклики, продовжує функціонувати в Україні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України частково відновив бронювання військовозобов’язаних громадян. Йдеться про працівників критичних підприємств, які отримали відстрочку у період до 31 травня 2024 року.
Нагадаємо, кількість заброньованих працівників в Україні зросла до 1,5 мільйона людей. Уряд запровадив повний аудит підприємств, аби перевірити їх на статус критичності.