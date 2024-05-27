Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 27 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми удару по Епіцентру у Харкові, підготовки росіян до ще однієї спроби наступу та використання західної зброї в РФ.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у понеділок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть видатні українські експерти та представники різних структур:

Дмитро Чубенко , речник Харківської Обласної Прокуратури

, речник Харківської Обласної Прокуратури Сергій Братчук , речник Української добровольчої армії "Південь"

, речник Української добровольчої армії "Південь" Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр.)

Серед основних тем — удар по Епіцентру у Харкові, підготовка росіян до ще однієї спроби наступу та використання західної зброї в РФ.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих, даватимуть свої оцінки різноманітним подіям та висловлюватимуть свої припущення і думки.

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 16 жертв.

Нагадуємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.