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Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

27 травня 2024 р. 08:03

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08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

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13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

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09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

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09:13 Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

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19:09 Військовий Назаренко розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні

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08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

26 травня 2024
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16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

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13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Text

09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

Text

09:13 Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

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08:35 Наслідки масованого удару РФ по Харкову — екстрений ефір Новини.LIVE

25 травня 2024
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У прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 27 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми удару по Епіцентру у Харкові, підготовки росіян до ще однієї спроби наступу та використання західної зброї в РФ.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у понеділок о 08:00.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями Ранок.LIVE стануть видатні українські експерти та представники різних структур:

  • Дмитро Чубенко, речник Харківської Обласної Прокуратури
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь"
  • Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр.)

Серед основних тем — удар по Епіцентру у Харкові, підготовка росіян до ще однієї спроби наступу та використання західної зброї в РФ.

Експерти відповідатимуть на запитання ведучих, даватимуть свої оцінки різноманітним подіям та висловлюватимуть свої припущення і думки.

Раніше ми повідомляли, що під час удару по Харкову 25 травня окупанти влучили у приміщення гіпермаркету "Епіцентр". Наразі повідомляють про 16 жертв.

Нагадуємо, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.

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09:04 Коронавірус повернеться влітку — медики вже оцінили ризики сплеску захворюваності

08:55 Росіяни не дорахувались дев'ять танків та більше тисячі піхоти — втрати противника

08:33 Заморожені пенсії — кому відновлять виплати за квітень-травень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 Російське виробництво снарядів втричі перевищить західне, але страждає від проблем з якістю, — ISW

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