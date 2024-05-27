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Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

27 мая 2024 г. 8:03

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2024
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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

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13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

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09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

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09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
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19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

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11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

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08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2024
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16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Text

09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Text

09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

Text

08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

В прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы удара по Эпицентру в Харькове , подготовке россиян к еще одной попытке наступления и использованию западного оружия в РФ.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут выдающиеся украинские эксперты и представители разных структур:

  • Дмитрий Чубенко , представитель Харьковской Областной Прокуратуры
  • Сергей Братчук , спикер Украинской добровольческой армии "Юг"
  • Георгий Тука , заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг.)

Среди основных тем – удар по Эпицентру в Харькове, подготовка россиян к еще одной попытке наступления и использованию западного оружия в РФ.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих, давать свои оценки разнообразным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая кафиры попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 16 жертвах.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

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08:10 В ISW сообщили, где россияне сконцентрировали больше всего войск для нового наступления

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

07:51 Аналитики заявили, что Россия не заинтересована в содержательных переговорах с Украиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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