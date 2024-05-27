Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы удара по Эпицентру в Харькове , подготовке россиян к еще одной попытке наступления и использованию западного оружия в РФ.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник в 08:00.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями Ранок.LIVE станут выдающиеся украинские эксперты и представители разных структур:

Дмитрий Чубенко , представитель Харьковской Областной Прокуратуры

, представитель Харьковской Областной Прокуратуры Сергей Братчук , спикер Украинской добровольческой армии "Юг"

, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Георгий Тука , заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг.)

Среди основных тем – удар по Эпицентру в Харькове, подготовка россиян к еще одной попытке наступления и использованию западного оружия в РФ.

Эксперты будут отвечать на вопросы ведущих, давать свои оценки разнообразным событиям и высказывать свои предположения и мнения.

Ранее мы сообщали, что во время удара по Харькову 25 мая кафиры попали в помещение гипермаркета "Эпицентр". В настоящее время сообщают о 16 жертвах.

Напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.