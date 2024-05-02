Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Реабілітація військових має відбуватися, згідно з комплексним пакетом, який передбачає щомісячні виплати та лікувальне забезпечення. Однак, як показує практика вже зараз, держава до цього не готова у повній мірі.

Таку думку висловили генерал армії Микола Маломуж та військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш у вечірньому ефірі Вечір.LIVE.

Реабілітація поранених військових

За словами Маломужа, у цьому питанні важливо вчитися у Сполучених Штатів. Зокрема, забезпечити бійцям комплексний пакет, який передбачає щомісячні виплати, лікувальне забезпечення, реабілітацію, протезування.

"Вона має забезпечити не 500 гривень на місяць, а зробити конкретний пакет, який передбачає виплати щомісяця, лікувальний пакет, реабілітаційний пакет, протезування", — сказав Маломуж.

Однак, як додав Матяш, вже зараз на практиці відбувається все інакше. Перш за все, має бути роз'яснення з боку держави і так звана дорожня карта, план дій. В обов'язковому порядку поранений військовий повинен отримати протезування та компенсацію.

Нагадаємо, днями ми розповідали, як працюють реабілітаційні центри у Дніпрі.

Додамо, у Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу.