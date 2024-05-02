Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Реабилитация военных должна происходить, согласно комплексному пакету, предусматривающему ежемесячные выплаты и лечебное обеспечение. Однако, как показывает практика уже сейчас, государство к этому не готово в полной мере.

Такое мнение высказали генерал армии Николай Маломуж и военнослужащий ВСУ Александр Матяш в вечернем эфире Вечер.LIVE.

Реабилитация раненых военных

По словам Маломужа, в этом вопросе важно учиться у Соединенных Штатов. В частности, обеспечить бойцам комплексный пакет, предусматривающий ежемесячные выплаты, лечебное обеспечение, реабилитацию, протезирование.

"Она должна обеспечить не 500 гривен в месяц, а сделать конкретный пакет, предусматривающий ежемесячные выплаты, лечебный пакет, реабилитационный пакет, протезирование", — сказал Маломуж.

Однако, как добавил Матяш, сейчас на практике происходит все иначе. Прежде всего, должно быть разъяснение со стороны государства и так называемая дорожная карта, план действий. В обязательном порядке раненый военный должен получить протезирование и компенсацию.

Напомним, на днях мы рассказывали о том, как работают реабилитационные центры в Днепре.

Во Львове военные смогут бесплатно получать услуги массажа.