Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Подробиці щодо масованої атаки окупантів у Харкові, у Києві відбулася акція-нагадування до Дня морської піхоти, де вшанували пам'ять загиблих та підтримали діючих військових, а також підвищення податків. Останні новини України за 23 травня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Атака на Харків : російська армія завдала не менше 15 ракетних ударів по Харкову, зруйнувавши друкарню.

: російська армія завдала не менше 15 ракетних ударів по Харкову, зруйнувавши друкарню. Повідомлення військовозобов'язаних : поліцейські разом із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) беруть участь у повідомленні військовозобов'язаних.

: поліцейські разом із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) беруть участь у повідомленні військовозобов'язаних. Підвищення податків : уряд планує підвищити військовий збір до 5% та податок на додану вартість (ПДВ) на 2-3%.

: уряд планує підвищити військовий збір до 5% та податок на додану вартість (ПДВ) на 2-3%. День морської піхоти: у Києві відбулася акція-нагадування до Дня морської піхоти, де вшанували пам'ять загиблих та підтримали діючих військових.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Також у День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросу, сержанту й офіцеру підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.