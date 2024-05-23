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Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

23 травня 2024 р. 22:15

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22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

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22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

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21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

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18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

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18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

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14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

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14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

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22:17 Депутат Київської міськради закликав готуватися до тижневих блекаутів взимку

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22:15 Атака РФ на Харків та роль поліції в оповіщенні призовників — останні новини 23 травня

Text

21:15 У США просять дозволити Україні використовувати американську зброю по Росії

Text

18:30 Нардеп розповів про розкрадання з тендерів під час повномасштабної війни

Text

18:07 Наступ Росії на Харківщині та мобілізація ув'язнених в Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Нардеп Євтушок розповів, чому українська влада продовжує бути легітимною

Text

14:39 Попенко пояснив, навіщо Росія прагне захопити Вовчанськ

Text

14:24 Політолог Васильєв прокоментував позицію Джонсона щодо дозволу бити зброєю США по РФ

Text

14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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13:37 Світан пояснив, що допоможе Україні зупинити наступ росіян на півночі

Подробиці щодо масованої атаки окупантів у Харкові, у Києві відбулася акція-нагадування до Дня морської піхоти, де вшанували пам'ять загиблих та підтримали діючих військових, а також підвищення податків. Останні новини України за 23 травня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Атака на Харків: російська армія завдала не менше 15 ракетних ударів по Харкову, зруйнувавши друкарню.
  • Повідомлення військовозобов'язаних: поліцейські разом із представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) беруть участь у повідомленні військовозобов'язаних.
  • Підвищення податків: уряд планує підвищити військовий збір до 5% та податок на додану вартість (ПДВ) на 2-3%.
  • День морської піхоти: у Києві відбулася акція-нагадування до Дня морської піхоти, де вшанували пам'ять загиблих та підтримали діючих військових.

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Також у  День морської піхоти України Президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Він подякував кожному матросу, сержанту й офіцеру підрозділів морської піхоти і наголосив, що всі вони вже відчутно вплинули на перебіг війни.

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22:45 Ціни на пальне падають — яка буде вартість бензину завтра

22:45 У поліції розповіли, чи затримуватимуть чоловіків без документів на вулиці

22:43 Дружинам українських військових нададуть нові пільги — на що розраховувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:35 Україна потребує всіх інструментів для перемоги над терористами — вечірнє звернення Зеленського

21:50 В Україну повернули 13 дітей, яких примусово депортували росіяни

21:50 У столичному ТЦК пояснили, як реєстр Оберіг допоможе шукати ухилянтів

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14:12 У День Героїв на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам'ять загиблих воїнів

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