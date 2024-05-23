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Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

23 мая 2024 г. 22:15

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22:17 Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

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22:15 Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

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21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

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18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

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18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

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17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

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14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

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14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

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14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

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22:17 Депутат Киевского горсовета призвал готовиться к недельным блэкаутам зимой

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22:15 Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

Text

21:15 В США просят разрешить Украине использовать американское оружие по России

Text

18:30 Нардеп рассказал о хищениях на тендерах во время полномасштабной войны

Text

18:07 Наступление России на Харьковщине и мобилизация заключенных в Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Нардеп Евтушок рассказал, почему украинская власть продолжает быть легитимной

Text

14:39 Попенко объяснил, зачем Россия стремится захватить Волчанск

Text

14:24 Политолог Васильев прокомментировал позицию Джонсона на счет разрешения бить оружием США по РФ

Text

14:12 В День Героев на Лычаковском кладбище во Львове почтили память погибших воинов

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13:37 Свитан объяснил, что поможет Украине остановить наступление россиян на севере

Подробности относительно массированной атаки оккупантов в Харькове, в Киеве состоялась акция-напоминание ко Дню морской пехоты, где почтили память погибших и поддержали действующих военных, а также повышение налогов. Последние новости Украины за 23 мая рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Последствия ракетного удара РФ по Харькову

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Атака на Харьков: российская армия нанесла не менее 15 ракетных ударов по Харькову, разрушив типографию.
  • Сообщения военнообязанных: полицейские вместе с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) принимают участие в сообщении военнообязанных.
  • Повышение налогов: правительство планирует повысить военный сбор до 5% и налог на добавленную стоимость (НДС) на 2-3%.
  • День морской пехоты: в Киеве состоялась акция-напоминание ко Дню морской пехоты, где почтили память погибших и поддержали действующих военных.

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Также в День морской пехоты Украины Президент Владимир Зеленский встретился с защитниками и отметил их государственными наградами. Он поблагодарил каждого матроса, сержанта и офицера подразделений морской пехоты и подчеркнул, что все они уже ощутимо повлияли на ход войны.

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23:02 Мощные взрывы в Харькове — оккупанты наносят удары по городу

22:55 Новые тарифы и старые долги — что ждет потребителей услуг ЖКХ с 1 июня

22:48 В ООН приняли резолюцию относительно геноцида в Сребренице

22:45 Цены на топливо падают — какой будет стоимость бензина завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:45 В полиции рассказали, будут ли мужчин задерживать без документов на улице

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