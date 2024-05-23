Атака РФ на Харьков и роль полиции в оповещении призывников — последние новости 23 мая

Подробности относительно массированной атаки оккупантов в Харькове, в Киеве состоялась акция-напоминание ко Дню морской пехоты, где почтили память погибших и поддержали действующих военных, а также повышение налогов. Последние новости Украины за 23 мая рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Последствия ракетного удара РФ по Харькову

В выпуске новостей вы узнаете:

Атака на Харьков: российская армия нанесла не менее 15 ракетных ударов по Харькову, разрушив типографию.

российская армия нанесла не менее 15 ракетных ударов по Харькову, разрушив типографию. Сообщения военнообязанных: полицейские вместе с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) принимают участие в сообщении военнообязанных.

полицейские вместе с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) принимают участие в сообщении военнообязанных. Повышение налогов: правительство планирует повысить военный сбор до 5% и налог на добавленную стоимость (НДС) на 2-3%.

правительство планирует повысить военный сбор до 5% и налог на добавленную стоимость (НДС) на 2-3%. День морской пехоты: в Киеве состоялась акция-напоминание ко Дню морской пехоты, где почтили память погибших и поддержали действующих военных.

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Также в День морской пехоты Украины Президент Владимир Зеленский встретился с защитниками и отметил их государственными наградами. Он поблагодарил каждого матроса, сержанта и офицера подразделений морской пехоты и подчеркнул, что все они уже ощутимо повлияли на ход войны.