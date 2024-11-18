Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Російські окупаційні війська 17 листопада вкотре атакували Запоріжжя. У місті зафіксували три влучання, постраждали двоє людей.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки ударів по Запоріжжю 17 листопада

Коваленко розповів, що вчора у Запоріжжі зафіксовані три влучання неподалік критичної інфраструктури. Водночас він додав, що від масштабних руйнувань під час ворожої атаки регіон врятувала ППО. Росіяни концентрувалися на обʼєктах енергоінфраструктури.

Внаслідок атаки в деяких районах міста сталися перебої з електро- та водопостачанням, які відновили за три години. Зараз у регіоні запроваджені погодинні відключення електрики.

"Від обстрілу постраждали двоє чоловіків — 59 і 18 років. Старший перебуває в лікарні, молодший — на амбулаторному лікуванні", — сказав речник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 18 листопада окупанти випустили по Україні ударні дрони та балістичні ракети. Повітряні сили працювали у п'ятьох областях.

Також вибухи лунали у Сумах. Росіяни завдали удару по житловому будинку в місті. Через ворожі обстріли загинуло щонайменше десятеро осіб, ще 51 особа постраждала.