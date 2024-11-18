Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Российские оккупационные войска 17 ноября в очередной раз атаковали Запорожье. В городе зафиксировали три попадания, пострадали два человека.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире Ранок.LIVE.

Последствия ударов по Запорожью 17 ноября

Коваленко рассказал, что вчера в Запорожье зафиксированы три попадания вблизи критической инфраструктуры. В то же время он добавил, что от масштабных разрушений во время вражеской атаки регион спасла ПВО. Россияне сконцентрировались на объектах энергоинфраструктуры.

В результате атаки в некоторых районах города произошли перебои с электро- и водоснабжением, которые возобновили за три часа. Сейчас в регионе введены почасовые отключения электричества.

"От обстрела пострадали двое мужчин — 59 и 18 лет. Старший находится в больнице, младший — на амбулаторном лечении", — сказал спикер Запорожской ОВА.

Напомним, в ночь на 18 ноября оккупанты выпустили по Украине ударные дроны и баллистические ракеты. Воздушные силы работали в пяти областях.

Также взрывы раздавались в Сумах. Россияне нанесли удар по жилому дому в городе. Из-за вражеских обстрелов погибли по меньшей мере десять человек, еще 51 человек пострадал.