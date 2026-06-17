Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Вболівальники продовжують прибувати на стадіон у Далласі. Відбувається матч групи L чемпіонату світу між збірними Англії та Хорватії.

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Водночас за перебігом гри активно стежать і фанати в інших містах. Зокрема, у Загребі та Лондоні вболівальники дивляться поєдинок у фан-зонах і громадських місцях, підтримуючи свої національні команди.

Новини.LIVE повідомляли, що у групі "J" чемпіонату світу відбувся матч між збірними Австрії та Йорданії. Поєдинок вийшов насиченим подіями, а перемогу команда Ральфа Рангніка змогла вирвати лише наприкінці гри.

Новини.LIVE інформували, що шостий ігровий день чемпіонату світу-2026 видався дуже насиченим. Одразу троє претендентів на звання найкращого бомбардира турніру відзначилися кількома забитими м’ячами. При цьому футболісти стежать не лише за власними виступами, а й за результатами своїх конкурентів у боротьбі за індивідуальну нагороду.