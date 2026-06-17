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Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

17 червня 2026 р. 21:46

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21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

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17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

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08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

16 червня 2026
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17:53 Росію чекатиме важка зима і нові санкції: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Москва палає після удару ЗСУ: ефір День.LIVE

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18:05 G7 почали саміт у Франції, де у фокусі Україна: ефір Вечір.LIVE

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21:46 Англія - Хорватія НА ЧС-2026: прямий ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Чому кияни отримують шалені рахунки за тепло: ефір Київський час

Text

17:54 Трамп суттєво змінив своє ставлення до війни в Україні: ефір Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готує нові поставки Patriot для України: ефір День.LIVE

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08:00 Україна запрошена на зустріч НАТО в Брюсселі: ефір Ранок.LIVE

Вболівальники продовжують прибувати на стадіон у Далласі. Відбувається матч групи L чемпіонату світу між збірними Англії та Хорватії.

Дивіться Чемпіонат Світу онлайн у прямому ефірі на Новини.LIVE.

Водночас за перебігом гри активно стежать і фанати в інших містах. Зокрема, у Загребі та Лондоні вболівальники дивляться поєдинок у фан-зонах і громадських місцях, підтримуючи свої національні команди.

Новини.LIVE повідомляли, що у групі "J" чемпіонату світу відбувся матч між збірними Австрії та Йорданії. Поєдинок вийшов насиченим подіями, а перемогу команда Ральфа Рангніка змогла вирвати лише наприкінці гри.

Новини.LIVE інформували, що шостий ігровий день чемпіонату світу-2026 видався дуже насиченим. Одразу троє претендентів на звання найкращого бомбардира турніру відзначилися кількома забитими м’ячами. При цьому футболісти стежать не лише за власними виступами, а й за результатами своїх конкурентів у боротьбі за індивідуальну нагороду.

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20:51 НАТО посилює оборону та нові рішення щодо України: підсумки засідання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:35 Повістка заброньованому: в ТЦК варто принести витяг Мінекономіки

20:29 Українцям у чотирьох регіонах виплатять понад 10 000 гривень: як отримати

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