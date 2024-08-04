Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

Мешканки Бучі Київської області розпочали своє тренування в лавах Збройних сил України. Сьогодні в районі розпочали свій вишкіл мобільні групи сил протиповітряної оборони.

Агенція Reuters показала унікальні кадри з місця тренування українських зенітників, та розповіла, як жінки готуються мститися ворогу за своїх чоловіків.

Як українки готуються збивати "шахеди"

Під час навчання жінки опановують різного роду військові навички. Зокрема, розбір та обслуговування зброї, керування пікапами та опановування важкокаліберними кулеметами, для "полювання" на іранські дрони. Одна з небагатьох, хто бажає долучитися до війська — бучанка Тетяна. Мотивація у жінки неабияк висока.

"Мого чоловіка та його брата вбили. Моє майно знищено. Мама захворіла, не витримала й теж померла", — розповіла вона про свої мотиви доєднатися до сил протиповітряної оборони.

Рівно з чоловіками жінки проходять смугу перешкод, вчаться стріляти та злагодженим діям на полі бою. Зенітники такого азарту у жіночої статі не очікували, адже вишкіл проходять представниці з чимало важливих тилових професій. Проте відмовити так і не змогли: кажуть, бажання помститися занадто високе.