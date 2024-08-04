Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

Жители Бучи Киевской области начали свою тренировку в рядах Вооруженных сил Украины. Сегодня в районе начали свою обучение мобильные группы сил противовоздушной обороны.

Агентство Reuters показало уникальные кадры с места тренировки украинских зенитчиков и рассказало, как женщины готовятся мстить врагу за своих мужчин.

Как украинки готовятся сбивать "шахеды"

Во время учебы женщины овладевают разного рода военными навыками. В частности, разбор и обслуживание оружия, управление пикапами и овладение крупнокалиберными пулеметами для "охоты" на иранские дроны. Одна из немногих желающих присоединиться к войску — бучанка Татьяна. Мотивация у женщины очень высокая.

"Моего мужа и его брата убили. Мое имущество уничтожено. Мама заболела, не выдержала, и тоже умерла", — рассказала она о своих мотивах присоединиться к силам противовоздушной обороны.

Ровно с мужчинами женщины проходят полосу препятствий, учатся стрелять и слаженным действиям на поле боя. Зенитчики такого азарта у женского пола не ожидали, ведь военную подготовку проходят представительницы из немало важных тыловых профессий. Однако отказать так и не смогли: говорят, желание отомстить слишком высоко.