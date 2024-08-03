Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Хірург київської лікарні "Охматдит" Олег Голубченко, який став відомий на весь світ завдяки світлині, де зафіксували його під час розбору завалів, розповів, як відреагував на фейки про себе. За його словами, таким його зробила роспропаганда.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучій телеканалу 1+1 Наталії Островській.

Хірург з "Охматдиту" прокоментував свою "несправжність"

За його словами, на нього спочатку напала депресія, коли він прочитав про себе.

"Я відразу написав генеральному директору, і сказав, що це не я, і до мене жоден поліцейський не підходив, аби розфарбувати халат. А потім я подивився, й мені кажуть: "Там же худий хлопчик, а ти явно не такий", — розповідає лікар.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня — що відомо

Нагадаємо, що Росія вдарила по Охматдиту в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови Охматдиту. Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.