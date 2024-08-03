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Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

3 августа 2024 г. 17:30

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17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

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17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

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16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

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14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

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23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

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18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

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Хирург киевской больницы "Охматдет" Олег Голубченко, ставший известным на весь мир благодаря фото, где зафиксировали его во время разбора завалов, рассказал, как отреагировал на фейки о себе. По его словам, таким его сделала роспропаганда.

Об этом он рассказал в интервью ведущей телеканала 1+1 Натальи Островской.

Хирург из "Охматдета" прокомментировал свою "ложность"

По его словам, на него сначала напала депрессия, когда он прочел о себе.

"Я сразу написал генеральному директору, и сказал, что это не я, и ко мне ни один полицейский не подходил, чтобы раскрасить халат. А потом я посмотрел, и мне говорят: "Там же худой мальчик, а ты явно не такой", — рассказывает врач.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля — что известно

Напомним, что Россия ударила по Охматдету в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека, раненых насчитывалось 121 человек.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты . А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета". Средства будут направлены на возобновление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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