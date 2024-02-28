Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що питання про обмін полонених українців необхідно підіймати на усіх майданчиках, адже Україна має справу із неправовою країною. Міжнародна організація Червоний Хрест, за його словами, не виконує той функціонал, який повинна.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Українці у російському полоні

"Ми маємо справу з неправовою країною. Тому, потрібно використовувати будь-які майданчики міжнародні, внутрішні", — сказав Євтушок, говорячи про методи звільнення заручників з російського полону.

Він розкритикував роботу Міжнародного Комітету Червоного Хреста у невиконанні своїх обов'язків, чим практично дискредитував себе.

"Червоний Хрест — інертна організація, яка виконує свої обов'язки дуже і дуже повільно, непрофесійно. У нас дуже багато питань до роботи цього органу і після війни їх стане ще більше. Адже, є деякі речі, які свідчать про її небажання чи усунення від виконання обов'язків", — сказав Євтушок.

У зв'язку з цим, за словами політолога, Україна фактично змушена залучати до обмінного процесу третіх країн і осіб, які мають хоч якийсь вплив на російського диктатора Путіна.

"Ми так змушені діяти. Тому що, в неправовій країні в інший спосіб діяти не можна", — сказав Євтушок.

Нагадаємо, війна в Україні та окупація територій Росією триває вже 10 років. За цей час, як заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Також він розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми з окупованих територій.