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Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

28 февраля 2024 г. 15:43

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

Text

12:02 Кешбек за покупку украинских товаров — как программа повлияет на экономику

Text

11:45 Зеленский прибыл на Балканский саммит ЕС в Албании — прямой эфир

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что вопрос об обмене пленных украинцев необходимо поднимать на всех площадках, ведь Украина имеет дело с неправовой страной. Международная организация Красный Крест, по его словам, не выполняет функционал, который должна.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Украинцы в русском плену

"Мы имеем дело с неправовой страной. Поэтому нужно использовать любые площадки международные, внутренние", — сказал Евтушок, говоря о методах освобождения заложников из российского плена.

Он раскритиковал работу Международного Комитета Красного Креста по невыполнению своих обязанностей, чем практически дискредитировал себя.

"Красный Крест — инертная организация, которая выполняет свои обязанности очень и очень медленно, непрофессионально. У нас очень много вопросов до работы этого органа и после войны их станет еще больше. Ведь есть некоторые вещи, свидетельствующие о ее нежелании или отстранении от исполнение обязанностей", — сказал Евтушок.

В связи с этим, по словам политолога, Украина фактически вынуждена привлекать к обменному процессу третьих стран и лиц, имеющих хоть какое-то влияние на российского диктатора Путина.

"Мы так вынуждены действовать. Потому что в неправовой стране другим способом действовать нельзя", — сказал Евтушок.

Напомним, война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время, как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержатся украинские военнопленные.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.

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16:44 Законопроект о мобилизации — возможны ли протесты после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:43 Бывший лидер Динамо рассказал о разводе со скандальной женой

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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