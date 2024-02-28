Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что вопрос об обмене пленных украинцев необходимо поднимать на всех площадках, ведь Украина имеет дело с неправовой страной. Международная организация Красный Крест, по его словам, не выполняет функционал, который должна.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Украинцы в русском плену

"Мы имеем дело с неправовой страной. Поэтому нужно использовать любые площадки международные, внутренние", — сказал Евтушок, говоря о методах освобождения заложников из российского плена.

Он раскритиковал работу Международного Комитета Красного Креста по невыполнению своих обязанностей, чем практически дискредитировал себя.

"Красный Крест — инертная организация, которая выполняет свои обязанности очень и очень медленно, непрофессионально. У нас очень много вопросов до работы этого органа и после войны их станет еще больше. Ведь есть некоторые вещи, свидетельствующие о ее нежелании или отстранении от исполнение обязанностей", — сказал Евтушок.

В связи с этим, по словам политолога, Украина фактически вынуждена привлекать к обменному процессу третьих стран и лиц, имеющих хоть какое-то влияние на российского диктатора Путина.

"Мы так вынуждены действовать. Потому что в неправовой стране другим способом действовать нельзя", — сказал Евтушок.

Напомним, война в Украине и оккупация территории Россией длится уже 10 лет. За это время, как заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где содержатся украинские военнопленные.

Также он рассказал, что РФ поступает с похищенными украинскими детьми с оккупированных территорий.