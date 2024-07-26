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Жінки військовополонених звернулися до Зеленського — ми готові оголосити голодування

Жінки військовополонених звернулися до Зеленського — ми готові оголосити голодування

26 липня 2024 р. 17:17

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16:14 У Третій штурмовій скасували рекрутингові заходи за кордоном — яка причина

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13:41 Скільки відсотків генерації вдасться відновити ДТЕК до жовтня — пояснення нардепа

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13:03 Убивця Фаріон під арештом та мирний план Трампа — ефір День.LIVE

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Жінки важкопоранених військовополонених під час теракту в Оленівці зробили публічну заяву до президента Володимира Зеленського. Після того, як з російського полону їм по відеозв'язку подзвонили українські захисники, вони вимагають повернути їх додому. 

Під час свого виступу в Києві 26 липня кожна з них показала частину розмови з чоловіком. Для них це були неочікувані дзвінки, однак вони не дізналися де і в якому стані перебувають їхні чоловіки. 

Дружини чекатимуть реакції від вищого керівництва держави. 

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