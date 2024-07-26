Жінки військовополонених звернулися до Зеленського — ми готові оголосити голодування

Жінки важкопоранених військовополонених під час теракту в Оленівці зробили публічну заяву до президента Володимира Зеленського. Після того, як з російського полону їм по відеозв'язку подзвонили українські захисники, вони вимагають повернути їх додому.

Під час свого виступу в Києві 26 липня кожна з них показала частину розмови з чоловіком. Для них це були неочікувані дзвінки, однак вони не дізналися де і в якому стані перебувають їхні чоловіки.

Дружини чекатимуть реакції від вищого керівництва держави.