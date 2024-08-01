Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та акутальних питань, зокрема можливий референдум щодо українських територій. Окрім того, проаналізуємо загрозу, яку несуть для України нові російські дрони.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Канівську ГАЕС планують будувати під землею — "Укргідроенерго";
- Зеленський назвав умови проведення референдуму;
- СБУ затримала настоятеля одного з Харківських храмів УПЦ, звинувативши його в роботі на РФ;
- "шахед" атакував будинок російського опозиційного політика Іллі Пономарьова;
- у РФ нові дрони.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
- радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.