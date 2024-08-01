Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Сьогодні, 1 серпня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та акутальних питань, зокрема можливий референдум щодо українських територій. Окрім того, проаналізуємо загрозу, яку несуть для України нові російські дрони.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Канівську ГАЕС планують будувати під землею — "Укргідроенерго";

Зеленський назвав умови проведення референдуму;

СБУ затримала настоятеля одного з Харківських храмів УПЦ, звинувативши його в роботі на РФ;

"шахед" атакував будинок російського опозиційного політика Іллі Пономарьова;

у РФ нові дрони.

Гості сьогоднішнього ефіру:

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;

радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.