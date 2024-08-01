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Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

01 серпня 2024 р. 12:59

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Сьогодні, 1 серпня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих та акутальних питань, зокрема можливий референдум щодо українських територій. Окрім того, проаналізуємо загрозу, яку несуть для України нові російські дрони.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Канівську ГАЕС планують будувати під землею — "Укргідроенерго";
  • Зеленський назвав умови проведення референдуму;
  • СБУ затримала настоятеля одного з Харківських храмів УПЦ, звинувативши його в роботі на РФ;
  • "шахед" атакував будинок російського опозиційного політика Іллі Пономарьова;
  • у РФ нові дрони.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
  • радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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12:59 Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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