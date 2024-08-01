Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Сегодня, 1 августа, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов, в том числе возможный референдум по украинским территориям. Кроме того, проанализируем угрозу, которую несут для Украины новые российские дроны.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Каневскую ГАЭС планируют строить под землей — "Укргидроэнерго";

Зеленский назвал условия проведения референдума;

СБУ задержала настоятеля одного из Харьковских храмов УПЦ, обвинив его в работе РФ;

"шахед" атаковал дом российского оппозиционного политика Ильи Пономарева;

у РФ новые дроны.

Гости сегодняшнего эфира:

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;

советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.

Во время ночной российской атаки дронами-камикадзе Shahed-136 по Киевской области пострадал экс-депутат-оппозиционер Госдумы России Илья Пономарев. Части одного из уничтоженных дронов повредили здание политика, а он был ранен.