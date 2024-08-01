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Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

1 августа 2024 г. 12:59

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

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12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

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12:16В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

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11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

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10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

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08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

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23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

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22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

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21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

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12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

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08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

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23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

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22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

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21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Сегодня, 1 августа, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов, в том числе возможный референдум по украинским территориям. Кроме того, проанализируем угрозу, которую несут для Украины новые российские дроны.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Каневскую ГАЭС планируют строить под землей — "Укргидроэнерго";
  • Зеленский назвал условия проведения референдума;
  • СБУ задержала настоятеля одного из Харьковских храмов УПЦ, обвинив его в работе РФ;
  • "шахед" атаковал дом российского оппозиционного политика Ильи Пономарева;
  • у РФ новые дроны.

Гости сегодняшнего эфира:

  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
  • советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.

Во время ночной российской атаки дронами-камикадзе Shahed-136 по Киевской области пострадал экс-депутат-оппозиционер Госдумы России Илья Пономарев. Части одного из уничтоженных дронов повредили здание политика, а он был ранен.

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13:53 Военные показали, как "разнесли" военную технику и укрытие оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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