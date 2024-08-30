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Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

30 серпня 2024 р. 13:11

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13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Сьогодні, 30 серпня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговорить низку актуальних проблем, зокрема відновлення наступу росіян у Харківській області. Прокоментуємо також можливість арешту російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до Монголії.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів;
  • РФ розпочала кампанію дезінформації, щоб відвернути увагу від її злочинів на Запорізькій АЕС, — МЗС;
  • Північна частина Вовчанська повністю зруйнована;
  • Путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером із Гааги.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв.

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13:08 Серпень закінчиться спекою — синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де скоро підуть дощі

13:04 Допомога у 30,2 тис. грн — українці можуть отримати державні ваучери

12:58 Скільки шкіл в Одесі мають укриття – початок навчального року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 На Харківщині прикордонники збили російські дрони "Zala" та "Орлан" — фото

12:46 Підприємиця привласнила 2,8 млн гривень з ремонту майданчика для муніципальної охорони

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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