Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Сьогодні, 30 серпня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговорить низку актуальних проблем, зокрема відновлення наступу росіян у Харківській області. Прокоментуємо також можливість арешту російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до Монголії.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів;

РФ розпочала кампанію дезінформації, щоб відвернути увагу від її злочинів на Запорізькій АЕС, — МЗС;

Північна частина Вовчанська повністю зруйнована;

Путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером із Гааги.

Гості сьогоднішнього ефіру:

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;

соціолог Андрій Єременко;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв.