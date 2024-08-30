Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Сьогодні, 30 серпня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговорить низку актуальних проблем, зокрема відновлення наступу росіян у Харківській області. Прокоментуємо також можливість арешту російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до Монголії.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Україна може без обмежень використовувати винищувачі F-16 від Нідерландів;
- РФ розпочала кампанію дезінформації, щоб відвернути увагу від її злочинів на Запорізькій АЕС, — МЗС;
- Північна частина Вовчанська повністю зруйнована;
- Путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером із Гааги.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- депутат Київської міської ради Тарас Козак;
- речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
- соціолог Андрій Єременко;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв.