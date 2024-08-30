Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Сегодня, 30 августа, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудит ряд актуальных проблем, в том числе возобновление наступления россиян в Харьковской области. Прокомментируем возможность ареста российского диктатора Владимира Путина во время его визита в Монголию.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Украина может без ограничения использовать истребители F-16 от Нидерландов;

РФ начала кампанию дезинформации, чтобы отвлечь ее преступления на Запорожской АЭС, — МИД;

Северная часть Волчанская полностью разрушена;

Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги.

Гости сегодняшнего эфира:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;

социолог Андрей Еременко;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев.