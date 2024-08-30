Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Сегодня, 30 августа, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудит ряд актуальных проблем, в том числе возобновление наступления россиян в Харьковской области. Прокомментируем возможность ареста российского диктатора Владимира Путина во время его визита в Монголию.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Украина может без ограничения использовать истребители F-16 от Нидерландов;
- РФ начала кампанию дезинформации, чтобы отвлечь ее преступления на Запорожской АЭС, — МИД;
- Северная часть Волчанская полностью разрушена;
- Путин впервые посетит страну, которая формально должна арестовать его по ордеру из Гааги.
Гости сегодняшнего эфира:
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
- социолог Андрей Еременко;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев.