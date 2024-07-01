Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь arrow
Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

01 липня 2024 р. 19:33

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Text

12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Text

11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Text

12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Text

11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що 90% військовозобов'язаних, які звертаються до ТЦК, вже мають підстави до відстрочки. У Міністерстві оборони повідомляли про 6 млн військовозобов'язаних, яких вони не бачать.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Федієнко заявив, що якщо кількість військовозобов'язаних, яких не бачить ТЦК, зросте до 3 мільйонів, це становитиме половину від тих, кого вони вже знайшли.

"У Міністерстві оборони повідомляли про 6 млн військовозобов'язаних, яких вони не бачать. Зараз вони кажуть про 2,7 млн. Якщо їхня кількість зросте до 3 млн, то це становитиме 50% від тих, кого вони вже побачать на відповідному радарі військовозобов'язаних", — заявив депутат.

Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:21 Україна відновила контакт з однією з країн після 20-річної паузи — з ким говорив Зеленський

20:08 Захисники вразили дронами дуже незвичайну ціль Росії за весь час війни — в мережі з’явилися кадри

19:56 В України залишилось катастрофічно мало часу для уникнення дефолту, — The Economist

19:54 В Україні збираються ввести акциз на напої з цукром — як зростуть ціни

19:46 Відстрочка на операцію — скільки вона триватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 Погода в Києві в червні вийшла за рамки всіх кліматичних норм — що зафіксували синоптики

Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

18:59 У Криму пролунали вибухи

18:55 Тищенко близько року здійснював перевірки від комісії, якої не існувало — ЧЕСНО

18:54 Верховна Рада відклала засідання на тиждень — Железняк натякнув на істинну причину

20:21 Україна відновила контакт з однією з країн після 20-річної паузи — з ким говорив Зеленський

20:08 Захисники вразили дронами дуже незвичайну ціль Росії за весь час війни — в мережі з’явилися кадри

19:56 В України залишилось катастрофічно мало часу для уникнення дефолту, — The Economist

19:54 В Україні збираються ввести акциз на напої з цукром — як зростуть ціни

19:46 Відстрочка на операцію — скільки вона триватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 Погода в Києві в червні вийшла за рамки всіх кліматичних норм — що зафіксували синоптики

18:59 У Криму пролунали вибухи

18:55 Тищенко близько року здійснював перевірки від комісії, якої не існувало — ЧЕСНО

18:54 Верховна Рада відклала засідання на тиждень — Железняк натякнув на істинну причину

18:40 Порти Великої Одеси продовжують працювати — скільки перевалили збіжжя за пів року

18:24 Поставки Tesla падають другий квартал поспіль — в чому причина

17:16 Одеський морвокзал, ШІ обробив бажання одеситів та створив власну версію — фото

16:45 Від огиди до поваги — що кияни думають про сучасну архітектуру столиці

Оновлено

10:30 Трагедія у Сергіївці — два роки з дня влучання

05:54 Церкви, Дніпро та хмарочоси — як ШІ бачить ідеальний Київ на День архітектури України

30 червня 2024

06:24 Сни про смерть, війна в біблії та алкоголь на свята — що гуглять українці цього тижня

28 червня 2024

15:03 Правила нашої держави — що про Конституцію України знають в Одесі

Ексклюзив

05:50 Закінчення війни та ізоляція Путіна, — велике інтервʼю Михайла Подоляка

05:38 Власний бізнес в ЄС — де найнижчі податки та за що можна отримати величезний штраф в Україні

27 червня 2024
Ексклюзив

16:16 Італійський рис у степах Бессарабії — що вигадали одеські фермери

Text

19:33 Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Text

17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

Text

15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

Text

14:34 Економіст пояснив, чому Україні потрібно співпрацювати з МВФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Text

13:49 Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Text

13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

Text

12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

Text

11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі