Нардеп розповів скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що 90% військовозобов'язаних, які звертаються до ТЦК, вже мають підстави до відстрочки. У Міністерстві оборони повідомляли про 6 млн військовозобов'язаних, яких вони не бачать.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Скільки чоловіків, що йдуть до ТЦК, мають відстрочку або бронь

Федієнко заявив, що якщо кількість військовозобов'язаних, яких не бачить ТЦК, зросте до 3 мільйонів, це становитиме половину від тих, кого вони вже знайшли.

"У Міністерстві оборони повідомляли про 6 млн військовозобов'язаних, яких вони не бачать. Зараз вони кажуть про 2,7 млн. Якщо їхня кількість зросте до 3 млн, то це становитиме 50% від тих, кого вони вже побачать на відповідному радарі військовозобов'язаних", — заявив депутат.

Нагадаємо, у випадку виявлення працівником ТЦК порушення у військово-облікових документах військовозобов'язаного — йому загрожує штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Також британське видання The Guardian опублікувало історії українських чоловіків, які переховуються від мобілізації.