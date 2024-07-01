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Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

1 июля 2024 г. 19:33

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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14:34 Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

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Народный депутат Александр Федиенко заявил, что 90% военнообязанных, обращающихся в ТЦК, уже имеют основания к отсрочке. В Министерстве обороны сообщали о 2,7 млн военнообязанных, которых они не видят.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 июля.

Сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

Федиенко заявил, что если количество военнообязанных, которых не видит ТЦК, вырастет до 3 миллионов, это составит половину тех, кого они уже нашли.

"В Министерстве обороны сообщали о 6 млн военнообязанных, которых они не видят. Сейчас они говорят о 2,7 млн. Если их количество вырастет до 3 млн, то это будет составлять 50% тех, кого они уже увидят на соответствующем радаре военнообязанных", — заявил депутат.

Напомним, в случае выявления работником ТЦК нарушения в военно-учетных документах военнообязанного ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Также британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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