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Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

01 липня 2024 р. 13:49

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10:45 Ракетний удар по Києву — пресофіцер ДСНС розповів про наслідки падіння уламків на Оболоні

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Народний депутат Олександр Фадієнко дав поради, як вчиняти, коли затримали працівники Територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він каже, що потрібно фіксувати всі випадки "бусифікування", щоб такі вчинки далі не повторювалися.

Про це народний обранець розповів в етері Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Як вчиняти при затриманні працівниками ТЦК

Федієнко каже, що при затриманні варто викликати поліцію та домовитись з адвокатом.

"Я не закликаю себе вести агресивно. Я кажу — одразу викликайте оперативно-слідчу групу. Не важливо, пускають, чи не пускають: фіксуйте це одразу, викликайте адвокатів", — закликав нардеп.

За його словами, всі випадки насильного "бусифікування" потрібно фіксувати, адже такі дії ТЦК не повинні повторюватися.

Нагадаємо, у травні 2024 року в Україні було запроваджено низку змін до законів, що стосуються процесів мобілізації. Зокрема, була посилена відповідальність за порушення правил військового обліку. У деяких випадках представники Національної поліції можуть здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаної особи та доставлення до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України з липня 2024 року.

Крім того, ми повідомляли, що треба знати про штрафи за порушення військового обліку.

Також ми інформували, що чекає після 16 липня на тих, хто не оновив військово-облікові дані.

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14:08 Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ

13:56 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

13:54 На Миколаївщині пролунав вибух — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 Держслужбовці задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино — розслідування

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13:41 Україна починає шукати нових союзників із глобального півдня — нардеп Фріс розповів причину

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12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

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11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

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10:45 Ракетний удар по Києву — пресофіцер ДСНС розповів про наслідки падіння уламків на Оболоні

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