Як поводитися під час затримання працівниками ТЦК — нардеп дав практичні поради

Народний депутат Олександр Фадієнко дав поради, як вчиняти, коли затримали працівники Територіального центру комплектування і соцпідтримки. Він каже, що потрібно фіксувати всі випадки "бусифікування", щоб такі вчинки далі не повторювалися.

Про це народний обранець розповів в етері Ранок.LIVE у понеділок, 1 липня.

Як вчиняти при затриманні працівниками ТЦК

Федієнко каже, що при затриманні варто викликати поліцію та домовитись з адвокатом.

"Я не закликаю себе вести агресивно. Я кажу — одразу викликайте оперативно-слідчу групу. Не важливо, пускають, чи не пускають: фіксуйте це одразу, викликайте адвокатів", — закликав нардеп.

За його словами, всі випадки насильного "бусифікування" потрібно фіксувати, адже такі дії ТЦК не повинні повторюватися.

Нагадаємо, у травні 2024 року в Україні було запроваджено низку змін до законів, що стосуються процесів мобілізації. Зокрема, була посилена відповідальність за порушення правил військового обліку. У деяких випадках представники Національної поліції можуть здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаної особи та доставлення до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України з липня 2024 року.

Крім того, ми повідомляли, що треба знати про штрафи за порушення військового обліку.

Також ми інформували, що чекає після 16 липня на тих, хто не оновив військово-облікові дані.