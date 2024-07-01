Как вести себя при задержании работниками ТЦК — нардеп дал практические советы

Народный депутат Александр Фадиенко дал советы, как поступать, когда задержали работники Территориального центра комплектования и соцподдержки. Он говорит, что нужно фиксировать все случаи "бусификации", чтобы такие поступки дальше не повторялись.

Об этом народный избранник рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 июля.

Как поступать при задержании работниками ТЦК

Федиенко говорит, что при задержании следует вызвать полицию и договориться с адвокатом.

"Я не призываю себя вести агрессивно. Я говорю — сразу вызывайте оперативно-следственную группу. Не важно, пускают или не пускают: фиксируйте это сразу, вызывайте адвокатов", — призвал нардеп.

По его словам, все случаи насильственной "бусификации" нужно фиксировать, ведь такие действия ТЦК не должны повторяться.

Напомним, в мае 2024 года в Украине был введен ряд изменений в законы, касающиеся процессов мобилизации. В частности, была усилена ответственность за нарушение правил военного учета. В некоторых случаях представители Национальной полиции могут осуществлять административное задержание военнообязанного лица и доставку в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с июля 2024 года.

Кроме того, мы сообщали, что нужно знать о штрафах за нарушение военного учета.

Также мы информировали, что ждет после 16 июля тех, кто не обновил военно-учетные данные.