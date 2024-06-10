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Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

10 червня 2024 р. 16:29

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16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

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13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

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13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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У Києві у неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Close, де відбувся фестиваль ЛГБТК+. Працівники ТЦК й СП та поліція діяли в межах закону.

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Перевірка чоловіків на вході до фестивалю ЛГБТ у Києві

За словами депутата, перед законом усі рівні, не залежно від своїх поглядів чи переконань — представники ЛГБТ такі ж громадяни, як й інші й нічим не відрізняються.

"Для мене дивно взагалі повідомлення про те, що в них вечірки є, якби в них був якийсь благодійний вечір на збір донатів, люди добрі, та будь ласка", — сказав Камельчук. 

Водночас він поділився, що знає про випадки, коли витрати на організацію благодійних вечорів перевищують суми зборів або вони є настільки незначними порівняно з гонорарами, які виплачуються артистам.

"Вибачте мені, це не є благодійний збір, це є звичайний концерт, частина доходу з якого направляється на благодійність. Зокрема, благодійний вечір за кордоном — це вечеря в якомусь достойному ресторані, не знаю, в якомусь саду, в закритому приміщенні, де виступають артисти, або якісь публічні особи, де згадуються ті люди, заради кого це робиться", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, чоловіків додатково перевіряли за базою "Оберіг" біля входу до артцентру Close у Києві. 

Також ми писали, що у Києві стався новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищеній увазі".

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17:32 У Харкові аварійні відключення світла — в "Укренерго" назвали причину

17:30 Замість ремонту поклали в кишеню 500 тисяч гривень — в Миколаєві судитимуть директора та підрядника

17:28 Новий тариф на світло — у YASNO дали відповіді на ТОП-5 питань українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:22 Шмигаль зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен — про що говорили

17:11 Новий закон про столицю — у Верховній Раді пропонують ряд змін

17:09 Приревнував до спільної знайомої — у Києві чоловік вдарив ножем товариша

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16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

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14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

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13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

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13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

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22:47 Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

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13:57 Після тяжких поранень на фронті військовий планує повернутися назад — історія Миколи Лубцова

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20:45 Ексміністр ЖКГ пояснив, чому українські ТЕЦ досі не захищені від російських ракет

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19:15 Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації