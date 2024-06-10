Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

У Києві у неділю, 9 червня, співробітники поліції встановили блокпост біля входу до артцентру Close, де відбувся фестиваль ЛГБТК+. Працівники ТЦК й СП та поліція діяли в межах закону.

Про це заявив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Перевірка чоловіків на вході до фестивалю ЛГБТ у Києві

За словами депутата, перед законом усі рівні, не залежно від своїх поглядів чи переконань — представники ЛГБТ такі ж громадяни, як й інші й нічим не відрізняються.

"Для мене дивно взагалі повідомлення про те, що в них вечірки є, якби в них був якийсь благодійний вечір на збір донатів, люди добрі, та будь ласка", — сказав Камельчук.

Водночас він поділився, що знає про випадки, коли витрати на організацію благодійних вечорів перевищують суми зборів або вони є настільки незначними порівняно з гонорарами, які виплачуються артистам.

"Вибачте мені, це не є благодійний збір, це є звичайний концерт, частина доходу з якого направляється на благодійність. Зокрема, благодійний вечір за кордоном — це вечеря в якомусь достойному ресторані, не знаю, в якомусь саду, в закритому приміщенні, де виступають артисти, або якісь публічні особи, де згадуються ті люди, заради кого це робиться", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, чоловіків додатково перевіряли за базою "Оберіг" біля входу до артцентру Close у Києві.

Також ми писали, що у Києві стався новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні спільноти та у "підвищеній увазі".