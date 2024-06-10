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Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

10 июня 2024 г. 16:29

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В Киеве в воскресенье, 9 июня, сотрудники полиции установили блокпост у входа в артцентр Close, где состоялся фестиваль ЛГБТК+. Сотрудники ТЦК и СП и полиция действовали в рамках закона.

Об этом заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Проверка мужчин на входе в фестиваль ЛГБТ в Киеве

По словам депутата, перед законом все равны, не зависимо от своих взглядов или убеждений — представители ЛГБТ такие же граждане, как и другие и ничем не отличаются.

"Для меня странно вообще сообщение о том, что у них вечеринки есть, будь у них какой-то благотворительный вечер на сбор донатов, люди добрые, и пожалуйста", — сказал Камельчук.

В то же время он поделился, что знает о случаях, когда расходы на организацию благотворительных вечеров превышают суммы сборов или они настолько незначительны по сравнению с гонорарами, которые выплачивают артистам.

"Простите меня, это не благотворительный сбор, это обычный концерт, часть дохода с которого направляется на благотворительность. В частности, благотворительный вечер за границей — это ужин в каком-то достойном ресторане, не знаю, в каком-то саду, в закрытом помещении, где выступают артисты или какие-то публичные лица, где упоминаются те люди, ради кого это делается", — отметил нардеп.

Напомним, мужчин дополнительно проверяли по базе "Оберіг" возле входа в артцентр Close в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве случился новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании сообщества и в "повышенном внимании".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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