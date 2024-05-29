Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Військовозобов'язані громадяни України не встигають оновити свої дані через графік роботи ТЦК СП. Аби уникнути ситуації, яка склалася, їхню роботу потрібно терміново реформатувати.

Про це розповів політтехнолог Руслан Рохов в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Що потрібно зробити з ТЦК

На думку експерта, багато хто з українців фізично не встигає пройти процедуру через обмежений час роботи центрів комплектування.

"Якщо в ТЦК до 17:00 режим роботи, то цілком очевидно, якщо після обіду зайде юрба людей, і перебуває всередині ТЦК — їх вже ніхто не прийматиме. Який їм сенс далі стояти в черзі: вони спокійно собі підуть", — сказав він.

Для опитимізації процесу, зазначає політтехнолог, необхідно збільшити робочий час, або ж додати кількість працівників, які можуть працювати з людьми.

"Проблема в пропускній здатності, а не в електронній черзі. Тому треба або збільшити кількість робочих годин, або збільшити кількість працівників. Це математика", — каже Рохов.

Нагадаємо, раніше Кабмін зареєстрував постанову про те, що військовий квиток може бути визнаний недійсним, якщо внесені у ньому дані не є відповідними тій інформації, яка завантажена у реєстр "Оберіг".

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11305, який передбачає продовжити термін оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів.