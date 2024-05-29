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Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

29 травня 2024 р. 16:44

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Військовозобов'язані громадяни України не встигають оновити свої дані через графік роботи ТЦК СП. Аби уникнути ситуації, яка склалася, їхню роботу потрібно терміново реформатувати.

Про це розповів політтехнолог Руслан Рохов в прямому ефірі Ранок.LIVE. 

Що потрібно зробити з ТЦК 

На думку експерта, багато хто з українців фізично не встигає пройти процедуру через обмежений час роботи центрів комплектування. 

"Якщо в ТЦК до 17:00 режим роботи, то цілком очевидно, якщо після обіду зайде юрба людей, і перебуває всередині ТЦК — їх вже ніхто не прийматиме. Який їм сенс далі стояти в черзі: вони спокійно собі підуть", — сказав він.

Для опитимізації процесу, зазначає політтехнолог, необхідно збільшити робочий час, або ж додати кількість працівників, які можуть працювати з людьми.

"Проблема в пропускній здатності, а не в електронній черзі. Тому треба або збільшити кількість робочих годин, або збільшити кількість працівників. Це математика", — каже Рохов. 

Нагадаємо, раніше Кабмін зареєстрував постанову про те, що військовий квиток може бути визнаний недійсним, якщо внесені у ньому дані не є відповідними тій інформації, яка завантажена у реєстр "Оберіг". 

Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11305, який передбачає продовжити термін оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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