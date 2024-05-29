Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

Военнообязанные граждане Украины не успевают обновить свои данные из-за графика работы ТЦК СП . Чтобы избежать сложившейся ситуации, их работу нужно срочно реформатировать.

Об этом рассказал политтехнолог Руслан Рохов в прямом эфире Ранок.LIVE.

Что нужно сделать с ТЦК

По мнению эксперта, многие украинцы физически не успевают пройти процедуру из-за ограниченного времени работы центров комплектования.

"Если в ТЦК до 17:00 режим работы, то совершенно очевидно, если после обеда зайдет толпа людей, и находится внутри ТЦК — их уже никто не будет принимать. Какой смысл им дальше стоять в очереди: они спокойно себе уйдут", — сказал он.

Для оптимизации процесса, отмечает политтехнолог, необходимо увеличить рабочее время, или добавить количество работников, которые могут работать с людьми.

"Проблема в пропускной способности, а не в электронной очереди. Поэтому нужно либо увеличить количество рабочих часов, либо увеличить количество работников. Это математика", — говорит Рохов.

Напомним, ранее Кабмин зарегистрировал постановление о том, что военный билет может быть признан недействительным , если внесенные в нем данные не соответствуют той информации, которая загружена в реестр "Оберег".

В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11305, который предусматривает продлить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.