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Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

09 серпня 2024 р. 11:38

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11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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Військовозобов’язані чоловіки, які мають бронювання від мобілізації не повинні додатково повідомляти про це. Достатньо витягу з наказу Мінекономіки. 

Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE.

Чи потрібно повідомляти про бронювання 

"Згідно з постановою Кабінету міністрів, яка регулює порядок бронювання, в особи немає такого обов'язку повідомляти про це. Є витяг з наказу Мінекономіки, який засвідчений підписом та печаткою керівника відповідного підприємства. Це вже достатня підстава для бронювання", — зазначив Боровський. 

Він додав, що ця інформація також заноситься в реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, який називається "Оберіг". За його словами, чоловік, який має бронювання від мобілізації не має нікуди йти  і нічого повідомляти. Для цього достатньо мати з собою цей витяг та/або документ з "Резерв+" про те, що він заброньований. 

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11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

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18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить