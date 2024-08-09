Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Військовозобов’язані чоловіки, які мають бронювання від мобілізації не повинні додатково повідомляти про це. Достатньо витягу з наказу Мінекономіки.

Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE.

Чи потрібно повідомляти про бронювання

"Згідно з постановою Кабінету міністрів, яка регулює порядок бронювання, в особи немає такого обов'язку повідомляти про це. Є витяг з наказу Мінекономіки, який засвідчений підписом та печаткою керівника відповідного підприємства. Це вже достатня підстава для бронювання", — зазначив Боровський.

Він додав, що ця інформація також заноситься в реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, який називається "Оберіг". За його словами, чоловік, який має бронювання від мобілізації не має нікуди йти і нічого повідомляти. Для цього достатньо мати з собою цей витяг та/або документ з "Резерв+" про те, що він заброньований.