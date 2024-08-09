Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Военнообязанные мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, не должны дополнительно сообщать об этом. Достаточно выписки из приказа Минэкономики.

Об этом рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE.

Нужно ли сообщать о бронировании

"Согласно постановлению Кабинета министров, регулирующему порядок бронирования, у лица нет такой обязанности сообщать об этом. Есть выписка из приказа Минэкономики, удостоверенная подписью и печатью руководителя соответствующего предприятия. Это уже достаточное основание для бронирования", — отметил Боровский.

Он добавил, что эта информация также заносится в реестр призывников военнообязанных и резервистов, который называется "Оберіг". По его словам, человек, имеющий бронирование от мобилизации, не должен никуда ходить и ничего сообщать. Для этого достаточно иметь с собой эту выписку и/или документ из "Резерв+" о том, что он забронирован.