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Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

23 лютого 2024 р. 12:08

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12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

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12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

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11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Text

10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024
Text
Новина з відео

20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Text

20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Text

19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення його намагалися вбити щонайменше п'ять разів. "Цікавими" для президента були перші спроби. 

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для видання Fox News.

Зеленський прокоментував замахи на своє життя

За словами Зеленського, майже за два роки повномасштабної війни його намагалися вбити щонайменше п'ять разів.

Глава держави зазначив, що всі ці намагання попередили українські спецслужби. У той же час, "цікавими" для глави держави були лише перші, після п'ятої стало все одно. 

"Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб скоїти замах", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії на полі бою. 

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові лише за час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.

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12:15 Деякі вулиці Одеси до вечора залишились без води — адреси

12:07 Гармаш розповів, як зіграє проти Динамо

12:01 Рада прийняла закон про демобілізацію строковиків

11:51 Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкції проти РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:48 Поляки на кордоні знову відкрили українські зерновози і розсипали продукцію

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07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

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20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір