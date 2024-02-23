Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення його намагалися вбити щонайменше п'ять разів. "Цікавими" для президента були перші спроби.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для видання Fox News.

Зеленський прокоментував замахи на своє життя

За словами Зеленського, майже за два роки повномасштабної війни його намагалися вбити щонайменше п'ять разів.

Глава держави зазначив, що всі ці намагання попередили українські спецслужби. У той же час, "цікавими" для глави держави були лише перші, після п'ятої стало все одно.

"Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як Covid. А потім — це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб скоїти замах", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що втрати ЗСУ в п'ять разів менші за втрати російської армії на полі бою.

За даними командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, українські військові лише за час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.