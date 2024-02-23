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Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

23 февраля 2024 г. 12:08

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12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Text

11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

Text

07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024
Text
Новость с видео

20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Text

20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения его пытались убить не менее пяти раз. "Интересными" для президента были первые попытки.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь

По словам Зеленского, почти за два года полномасштабной войны его пытались убить не менее пяти раз.

Глава государства отметил, что все эти попытки предотвратили украинские спецслужбы. В то же время "интересными" для главы государства были лишь первые, после пятой стало все равно.

"Люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом — это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы совершить покушение", — сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии на поле боя.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные только за время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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