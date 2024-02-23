Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения его пытались убить не менее пяти раз. "Интересными" для президента были первые попытки.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь

По словам Зеленского, почти за два года полномасштабной войны его пытались убить не менее пяти раз.

Глава государства отметил, что все эти попытки предотвратили украинские спецслужбы. В то же время "интересными" для главы государства были лишь первые, после пятой стало все равно.

"Люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом — это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы совершить покушение", — сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии на поле боя.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные только за время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.