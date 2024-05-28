Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, перебуває з візитом у Бельгії. Там він вже підписав безпекову угоду з премє'ром країни Александром де Кроо.

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Зеленський у Бельгії

Підписана угода передбачає військову підтримку на 977 мільйонів євро у 2024 році, а також передачу 30 винищувачів F-16.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Також 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні.