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Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

28 травня 2024 р. 13:42

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14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

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13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

Text

12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

Text

10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, перебуває з візитом у Бельгії. Там він вже підписав безпекову угоду з премє'ром країни Александром де Кроо.

Подивитися прямий ефір з візиту українського лідера до Бельгії можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зеленський у Бельгії

Підписана угода передбачає військову підтримку на 977 мільйонів євро у 2024 році, а також передачу 30 винищувачів F-16.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Також 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні. 

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