Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, находится с визитом в Бельгии. Там он уже подписал соглашение о безопасности с премьером страны Александром де Кроо.

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Зеленский в Бельгии

Подписанное соглашение предусматривает военную поддержку в 2024 году на 977 миллионов евро, а также передачу 30 истребителей F-16.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Также 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.