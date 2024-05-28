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Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

28 мая 2024 г. 13:42

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14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

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13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

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13:18Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

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12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

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10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

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08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

27 мая 2024
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23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

Text

06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

27 мая 2024
Text

23:56 Что нужно для отсрочки и какие графики отключения света будут летом — главные новости 27 мая

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, находится с визитом в Бельгии. Там он уже подписал соглашение о безопасности с премьером страны Александром де Кроо.

Посмотреть прямой эфир с визитаукраинского лидера в Бельгию можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Зеленский в Бельгии

Подписанное соглашение предусматривает военную поддержку в 2024 году на 977 миллионов евро, а также передачу 30 истребителей F-16.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Также 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

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14:55 Путин будет аплодировать — Зеленский объяснил важность присутствия Байдена на Саммите мира

14:44 ВСУ показали фото модернизированного ЗРК "Бук-М1" ракетами Sea Sparrow

14:41 Российский банкир получил подозрение от СБУ за внедрение рублей на оккупированных территориях

14:36 Не подчинялся полиции — во Львовской области судили мужчину, которого разыскивал ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:31 Самый большой акциз в Европе — почему эксперты раскритиковали повышение цен на топливо в Украине

14:25 Контроль над Черным морем усилен — замечена разведка НАТО

14:20 В Генштабе сообщили, на каком направлении фронта сейчас самая сложная ситуация

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13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

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