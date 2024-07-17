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Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

17 липня 2024 р. 09:03

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09:30 Військовозобов'язаний не встиг оновити дані — юрист пояснив алгорим дій

Text
Ексклюзив

09:03 Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

Text

08:27 Військовий Третьої штурмової відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних

Text

08:00 Покарання за неоновлення даних у ТЦК та Джонсон підтримав Трампа — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2024
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22:11 Дацик з 3-ї штурмової про втрати, жорсткий бій з росіянами та війну дронів — ексклюзив Новини.LIVE

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17:58 Орбан просить допомогти Путіну та нова загроза від США — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Штрафи за неоновлення даних — адвокат пояснив, чи законні вони

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14:12 Камельчук вказав на суттєві недоліки у процедурі ВЛК

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13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

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Ізраїль майже напевно ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер.

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Сергій Ауслендер у прямому включенні для Новини.LIVE розповів про наступне:

  • У суботу Ізраїль завдав потужного удару по півдню Сектору Газа, намагаючись ліквідувати командира бойового крила ХАМАС — Дефа, що організовував напад на Ізраїль 7 жовтня.
  • Ліквідація Дефа наразі ще не підтверджена.
  • Військові потужності ХАМАС останнім часом дуже знизились. Командири тиснуть на керівників терористів, щоб погодитись на угоду з Ізраїлем.
  • Казус на єгипетському кордоні: американські туристи одночасно активували близько 15 сім-карт, чим не на жарт сполошили ізраїльські спецслужби.
  • Головний критерій перемоги для Ізраїля — це повернення усіх заручників.

Нагадаємо, на наступний день після удару по місцю дислокації ватажка бойового крила ХАМАС у Єрусалимі стався теракт.

Тим часом, на саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив, що війна між Ізраїлем і Сектором Газа має закінчитися зараз, і Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни.

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08:49 Дацик з Третьої штурмової пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусової відправки у ТЦК

08:46 Україна та Росія проведуть великий обмін полоненими — у Bloomberg назвали дату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:42 Підвищення цін на газ влітку — у Нафтогаз пояснили, що буде з тарифами

08:33 На понад 44 тис. грн більше — помічникам нардепів збільшили зарплати

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08:27 Військовий Третьої штурмової відповів, чи потрібна мобілізація 18-річних

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13:00 Запрошення Росії на переговори та скандал у ЗСУ — ефір День.LIVE