Командири ХАМАС хочуть піти на угоду з Ізраїлем, — Сергій Ауслендер

Ізраїль майже напевно ліквідував командира бойового крила ХАМАС, відповідального за кривавий терористичний напад 7 жовтня. Тим часом військові спроможності угруповання значно знизились, і вони більше не здатні вести повноцінну війну проти ізраїльської армії.
Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер.
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Сергій Ауслендер у прямому включенні для Новини.LIVE розповів про наступне:
- У суботу Ізраїль завдав потужного удару по півдню Сектору Газа, намагаючись ліквідувати командира бойового крила ХАМАС — Дефа, що організовував напад на Ізраїль 7 жовтня.
- Ліквідація Дефа наразі ще не підтверджена.
- Військові потужності ХАМАС останнім часом дуже знизились. Командири тиснуть на керівників терористів, щоб погодитись на угоду з Ізраїлем.
- Казус на єгипетському кордоні: американські туристи одночасно активували близько 15 сім-карт, чим не на жарт сполошили ізраїльські спецслужби.
- Головний критерій перемоги для Ізраїля — це повернення усіх заручників.
Нагадаємо, на наступний день після удару по місцю дислокації ватажка бойового крила ХАМАС у Єрусалимі стався теракт.
Тим часом, на саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив, що війна між Ізраїлем і Сектором Газа має закінчитися зараз, і Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни.