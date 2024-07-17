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Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

17 июля 2024 г. 9:03

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09:03 Командиры ХАМАС хотят пойти на соглашение с Израилем, — Сергей Ауслендер

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Израиль почти наверняка ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС, ответственного за кровавое террористическое нападение 7 октября. Между тем, военные способности группировки значительно снизились, и они больше не способны вести полноценную войну против израильской армии.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный журналист из Израиля Сергей Ауслендер.

Главные новости из Израиля

Сергей Ауслендер в прямом включении для Новини.LIVE рассказал о следующем:

  • В субботу Израиль нанес мощный удар по югу Сектора Газа, пытаясь ликвидировать командира боевого крыла ХАМАС Дефа, который организовывал нападение на Израиль 7 октября.
  • Ликвидация Дефа пока еще не подтверждена.
  • Военные мощности ХАМАСа в последнее время очень снизились. Командиры давят на руководителей террористов, чтобы согласиться на соглашение с Израилем.
  • Казус на египетской границе: американские туристы одновременно активировали около 15 сим-карт, чем не на шутку переполошили израильские спецслужбы.
  • Главный критерий победы для Израиля — это возвращение всех заложников.

Напомним, на следующий день после удара по месту дислокации главаря боевого крыла ХАМАС в Иерусалиме произошел теракт.

Тем временем на саммите НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден заявил, что война между Израилем и Сектором Газа должна закончиться сейчас, и Израиль не должен оккупировать анклав после войны.

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