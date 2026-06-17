Болельщики продолжают прибывать на стадион в Далласе. Проходит матч группы L чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии.

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В то же время за ходом игры активно следят и фанаты в других городах. В частности, в Загребе и Лондоне болельщики смотрят матч в фан-зонах и общественных местах, поддерживая свои национальные команды.

Новини.LIVE сообщали, что в группе «J» чемпионата мира состоялся матч между сборными Австрии и Иордании. Поединок оказался насыщенным событиями, а победу команда Ральфа Рангника смогла вырвать лишь в конце игры.

Новини.LIVE сообщали, что шестой игровой день чемпионата мира-2026 оказался очень насыщенным. Сразу трое претендентов на звание лучшего бомбардира турнира отличились несколькими забитыми голами. При этом футболисты следят не только за собственными выступлениями, но и за результатами своих конкурентов в борьбе за индивидуальную награду.