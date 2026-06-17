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Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

17 июня 2026 г. 21:46

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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

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19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

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17:53 Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

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13:04 Москва горит после удара ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

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19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

Болельщики продолжают прибывать на стадион в Далласе. Проходит матч группы L чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии.

Смотрите Чемпионат мира онлайн в прямом эфире на Новини.LIVE.

В то же время за ходом игры активно следят и фанаты в других городах. В частности, в Загребе и Лондоне болельщики смотрят матч в фан-зонах и общественных местах, поддерживая свои национальные команды.

Новини.LIVE сообщали, что в группе «J» чемпионата мира состоялся матч между сборными Австрии и Иордании. Поединок оказался насыщенным событиями, а победу команда Ральфа Рангника смогла вырвать лишь в конце игры.

Новини.LIVE сообщали, что шестой игровой день чемпионата мира-2026 оказался очень насыщенным. Сразу трое претендентов на звание лучшего бомбардира турнира отличились несколькими забитыми голами. При этом футболисты следят не только за собственными выступлениями, но и за результатами своих конкурентов в борьбе за индивидуальную награду.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:29 Украинцам в четырёх регионах выплатят более 10 000 гривен: как получить

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