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РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

РФ использует снаряды из Китая и КНДР, — спикер ОСУВ Хортица Волошин

25 апреля 2024 г. 10:57

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что армия РФ использует в войне против Украины снаряды из Китая и КНДР. Это вооружение не менее калибра 120 мм.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Кто снабжает снаряды РФ

По словам Волошина, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр на Донетчине, проводя штурмы. Кроме этого, противник наносит значительные артиллерийские удары по городу и близлежащим населенным пунктам.

В частности, при обстреле враг использует снаряды китайского и корейского производства, калибр — не менее 120 мм. Это, как подчеркивает военный, уже подтвержденная информация.

Волошин добавил, что снабжение этих снарядов осуществляется через те страны, которые всячески помогают РФ.

"Через страны, которые являются "прокладками", через которые они перевозят, закупают боеприпасы и разную технику", — Волошин.

Напомним, 23 апреля стало известно, что российские войска начали взимать подкрепление к Марьинке и Часовом Яру Донецкой области для ведения боев.

Кроме того, по данным СМИ, 24 апреля армия России совершила внезапное наступление и захватили восемь километров территории в районе Очеретино.

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ