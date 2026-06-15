Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

Болельщики прошли маршем к стадиону в Сиэтле накануне матча группы G чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Египта. Тем временем в Брюсселе футбольные фанаты собрались в фан-зоне, чтобы вместе посмотреть игру.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Атмосфера перед матчем в Сиэтле и Брюсселе

В Сиэтле болельщики организованно двинулись в сторону стадиона перед матчем группового этапа. Фан-марш сопровождался песнями и национальной символикой.

В столице Бельгии Брюсселе десятки болельщиков собрались в специально оборудованной фан-зоне, чтобы посмотреть матч на больших экранах. Фанаты активно поддерживают свою сборную и смотрят игру вместе.

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