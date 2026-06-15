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Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

15 июня 2026 г. 20:17

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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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13:05 НАТО готовит новую систему защиты от дронов РФ: эфир День.LIVE

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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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Болельщики прошли маршем к стадиону в Сиэтле накануне матча группы G чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Египта. Тем временем в Брюсселе футбольные фанаты собрались в фан-зоне, чтобы вместе посмотреть игру.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Атмосфера перед матчем в Сиэтле и Брюсселе

В Сиэтле болельщики организованно двинулись в сторону стадиона перед матчем группового этапа. Фан-марш сопровождался песнями и национальной символикой.

В столице Бельгии Брюсселе десятки болельщиков собрались в специально оборудованной фан-зоне, чтобы посмотреть матч на больших экранах. Фанаты активно поддерживают свою сборную и смотрят игру вместе.

Новини.LIVE сообщали, что новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью уже приступил к работе в клубе. Он получил возможность сформировать собственный тренерский штаб и участвовать в трансферной политике команды. Португальский специалист определил круг специалистов, которые будут работать вместе с ним.

Новини.LIVE сообщали, что в составе каталонской «Барселоны» может появиться молодой французский нападающий. После возможного ухода Роберта Левандовского позиция форварда является приоритетной для усиления команды. В то же время клубу не удалось подписать более статусного игрока на эту роль.

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