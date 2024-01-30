Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией arrow

Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

30 января 2024 г. 13:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

18:10Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

Text

11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

Text

10:20 Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

Text

09:56 Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

Text

09:22 Когда и на сколько вырастет цена на свет — последние новости 29 января

Text
Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

Text

11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

Text

10:20 Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

Text

09:56 Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

Text

09:22 Когда и на сколько вырастет цена на свет — последние новости 29 января

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56

Венгрия предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов, касающихся изменения прав нацменьшинств в Закарпатье. Несмотря на то, что специальная комиссия будет рассматривать их в течение 10 дней, украинская сторона утверждает, что этот вопрос уже решен.

Об этом заявила народная депутат Юлия Гришина ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Вопрос венгерских нацменьшинств в Закарпатье

"Мы сейчас можем утверждать о том, что вопрос национальных меньшинств, который годами вызвал напряжение между нашими странами, он решен. Все эти вопросы урегулированы на законодательном уровне", — сказала депутат.

По словам Гришиной, во время встречи Петера Сиярто с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком в Закарпатье венгерская сторона предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов по правам нацменьшинств. Специальная комиссия будет рассматривать их 10 дней.

Среди главных требований — предоставить возможность для реализации культурной идентичности. Это чувствительный вопрос, вызывающий недоразумение на уровне местных органов власти.

"Мы уже вернули представителям нацменьшинств возможность учиться на языке, который они выбирают, но при этом на уровне закона определен четкий перечень предметов, которые обязательно изучаются на украинском", — добавила Гришина.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:15 ВСУ улучшают тактическое состояние на левобережье Херсонщины, — Гуменюк

Text
Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Эксклюзив

18:07 UAnimals рассказали о дальнейшей судьбе животных из скандального приюта в Белогородке

Новость с видео

18:03 Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО – о чем говорили

17:55 Орбан сделал скандальное заявление о завершении войны и Трампе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:52 Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР

17:45 Работа черноморских коридоров — в одесских портах продолжается загрузка судов

17:44 Валенсия Яремчука может уволить главного тренера из-за скандала

Новость с фото

17:43 Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса

17:39 Буданов ответил, когда закончится наступление оккупантов

18:15 ВСУ улучшают тактическое состояние на левобережье Херсонщины, — Гуменюк

Эксклюзив

18:07 UAnimals рассказали о дальнейшей судьбе животных из скандального приюта в Белогородке

Новость с видео

18:03 Зеленский встретился с бывшим генсеком НАТО – о чем говорили

17:55 Орбан сделал скандальное заявление о завершении войны и Трампе

17:52 Стало известно, сколько уголовных дел, касающихся ТЦК и СП, сейчас расследует ГБР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 Работа черноморских коридоров — в одесских портах продолжается загрузка судов

17:44 Валенсия Яремчука может уволить главного тренера из-за скандала

Новость с фото

17:43 Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса

17:39 Буданов ответил, когда закончится наступление оккупантов

17:36 Оккупанты из артиллерии и дронов обстреляли Донецкую область — есть пострадавшие

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

29 января 2024
Новость с видео

18:30 Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

28 января 2024
Новость с видео

17:30 Финансовые трудности — сколько денег тратят одесситы на оплату коммунальных услуг

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Новость с фото

05:46 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали молочные продукты

27 января 2024
Новость с видео

07:23 Самые ожидаемые компьютерные игры февраля. Сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Бои на юге города — что происходит в Авдеевке

Text
Новость с видео

18:10 Кто пускает слухи об отставке Залужного — эфир Новини.LIVE

Text

17:23 Когда состоится встреча Орбана и Зеленского – Гришина рассказала детали

Text

16:10 "Вброс" об увольнении Залужного — есть ли признаки отставки главкома ВСУ

Text

15:15 В ВР создадут комиссию по вопросам функционирования Киева — депутат назвал ее обязанности

Text

14:12 Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Гришина рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

Text

11:16 Что будет, если Залужный уйдет с должности главкома ВСУ — ответил аналитик Попович

Text

10:20 Последствия победы Трампа на выборах в США и когда закончится операция в Газе – Грищенко в интервью

Text

09:56 Что означают проверки в ТЦК и как изменится мобилизация — интервью с Загородним

Text

09:22 Когда и на сколько вырастет цена на свет — последние новости 29 января