Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Експерт з міжнародних відносин Тарас Семенюк заявив, що Саудівська Аравія не підписала комюніке на Саміті, оскільки прагне бути "нейтральною територією". Він додав, що вона може стати наступною країною де проведуть Саміт миру.

Про це експерт розповів в ефір Вечір.LIVE.

Де можливо пройде наступний Саміт миру

Семенюк наголосив, що цю країну не раз вважали потенційним місцем для проведення наступного Саміту з участю РФ, тому важливо для неї зберегти нейтралітет.

"Неодноразово ж називали, що Саудівська Аравія може бути наступною країною, де буде відбуватися наступний Саміт, де можливо буде присутня Росія. Ми не повинні піддаватися емоціям і поспішно робити висновки про якусь зраду. Навпаки, нам треба з кожною країною розвивати прагматичний діалог на основі взаємних інтересів", — додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, які в України відносини з Саудівською Аравією.

Нагадаємо, Швейцарія планує обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.