Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Народный депутат Иван Крулько заявил, что законопроект, предусматривающий уменьшение зарплат украинцев в октябре, задним числом противоречит Конституции. Он также выразил сомнения в эффективности повышения налогов.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект об уменьшении зарплат задним числом

По словам Крулько, предоставление законам обратного действия является нарушением Конституции.

"Когда закон принимается в середине месяца, но он регулирует отношения с начала месяца, это свидетельствует о попытке внедрения обратного действия во времени", — отметил нардеп.

Кроме того, нардеп выразил сомнения в целесообразности увеличения налоговой нагрузки на граждан, отметив, что такие меры вряд ли приведут к улучшению бюджетного баланса.

Напомним, украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговых изменений. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Рост налогов не приведет к повышению цен.