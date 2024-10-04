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Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

4 октября 2024 г. 18:45

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17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

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Народный депутат Иван Крулько заявил, что законопроект, предусматривающий уменьшение зарплат украинцев в октябре, задним числом противоречит Конституции. Он также выразил сомнения в эффективности повышения налогов.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Законопроект об уменьшении зарплат задним числом

По словам Крулько, предоставление законам обратного действия является нарушением Конституции.

"Когда закон принимается в середине месяца, но он регулирует отношения с начала месяца, это свидетельствует о попытке внедрения обратного действия во времени", — отметил нардеп.

Кроме того, нардеп выразил сомнения в целесообразности увеличения налоговой нагрузки на граждан, отметив, что такие меры вряд ли приведут к улучшению бюджетного баланса.

Напомним, украинских учителей и других работников бюджетной сферы коснутся налоговых изменений. Ожидается, что доходы упадут на 3,5%.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Рост налогов не приведет к повышению цен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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